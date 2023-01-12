Псковские студенты смогут приобрести безлимитные транспортные карты

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Безлимитный проезд в общественном транспорте по транспортной карте установят для псковских студентов. Об этом сообщается в группе «Псковпассажиравтотранс» в социальной сети «ВКонтакте».

Стоимость карты для учащейся молодежи составит 1900 рублей, ее можно будет приобрести с 25 января. «В целях повышения доступности услуг автомобильного транспорта и обеспечения равной доступности транспортных услуг с 01.02.2023 вводится новая услуга по транспортной карте студента – месячный абонемент для проезда в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения, обслуживаемых ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» (количество поездок в месяц не ограничено)», - говорится в сообщении.

Напомним, месячный абонемент по единой транспортной карте с ограниченным количеством поездок для студентов (не более 100) с 17 декабря можно было приобрести за 1100 рублей.