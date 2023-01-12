Более 25 тысяч человек стали посетителями псковского музея в новогодние праздники

Фото: Псковский музей-заповедник

За новогодние каникулы Псковский музей-заповедник принял почти 26 тысяч посетителей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе музея.

Одним из самых популярных объектов традиционно стал Псковский кремль, около 10 тысяч гостей посетили сердце древнего города. Также, более четырёх тысяч человек стали посетителями выставок и экспозиций главного здания музея-заповедника на улице Некрасова, в их числе картинная галерея и Поганкины палаты.

На третьем месте по популярности у туристов стал Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, он принял за новогодние праздники 1,5 тысячи человек. Отметим, что всего за новогодние каникулы музеи страны посетили более 1 миллиона человек.