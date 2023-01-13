Псковская сеть кафе «Миша» лидирует ещё в одной номинации премии «Народное признание»

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Популярная среди псковичей сеть кафе «Миша», по данным на 13 января, заняла лидирующую позицию в первом туре голосования за соискателей общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Сервис». Об этом сообщает «Комсомольская правда в Пскове».

В данной номинации сеть уже набрала 1386 голосов (около 11%). Отметим, что в номинации «Наша марка» пока на первом месте находятся торты и десерты от «Миши». В номинации «Сервис» на втором месте расположился Детский развивающий центр «Семья», он работает в Печорах и Пскове и ежегодно подготавливает к школе более 40 учеников. Номинант получил 1247 голосов (около 10 %).

По 7% голосов пока набрали три участника:

— Пансионат «Маево» - центр семейного отдыха, предоставляющий лечебно-оздоровительные услуги в Новосокольническом районе (835 голосов);

— Экопоселение «Хлебный хутор» в Печорском районе, которое предлагает гостям посетить экскурсии, попробовать аутентичные блюда и приобрести товары местного производства (845 голосов);

— Колхоз имени Залита - предприятие, которое обеспечивает регулярное пассажирское сообщение с Талабскими островами в Псковском озере (822 голоса).

Магазин цветов и подарков «Поле чудес» в Опочке получил на данный момент 746 голосов (6%). Он более 10 лет радует покупателей эксклюзивными подарками и букетами. Ещё 773 голоса (примерно 6%) набрал косметологический центр «Счастливые дни», который имеет квалифицированных специалистов, высокий уровень сервиса и уже более 15 лет работает в Пскове.

По 4% голосов получили два соискателя премии «Народное признание»:

— Школа программирования и цифровых технологий «КофеШкола». Этот псковский образовательный проект проводит курсы по цифровой грамотности и программированию не только для детей, но и для взрослых (502 голоса);

—Туристическое агентство «Вокруг света» в Великих Луках, которое организует отдых по всевозможным направлениям с 2011 года (537 голосов).

Ещё восемь участников в номинации «Сервис» набрали по 3% голосов:

— Ногтевая студия NAIL_LC. Единственная в Пскове ногтевая студия с концепцией «За здоровье ногтей и кожи» (456 голосов);

—Компьютерная Академия Топ в Пскове. На данный момент в ней обучается более 250 человек, Академия представлена в 146 городах, здесь можно получить навыки базовой компьютерной грамотности(447 голосов);

—Сеть салонов маникюра и педикюра MINDAL'. Псковская сеть студий, которая принимает более 1000 клиентов ежемесячно, отличается высоким уровнем сервиса (349 голосов);

— Фитнес-центр «Атлетик» в Острове. Здесь спортом занимаются не только взрослые, но также функционируют и детские секции (428 голосов);

—Салон красоты BabaBarber в Пскове. В салоне проводят стрижки, окрашивание волос, плетут дреды. Кроме того, в центре работает ногтевой сервис (380 голосов);

—Елена Лебедева, кондитер из Пустошки, специализирующаяся на тортах оригинального формата. Судя по отзывам, за 10 лет работы ни разу не повторила декор изделий (417 голосов);

— Фотосалон «Зоркий-Локня». Здесь можно получить фото на документы, распечатать фотографии, воспользоваться услугами малой полиграфии и компьютерной ретуши. Кроме того, недавно в салоне появилась новая услуга: качественная видеосъемка (431 голос);

— Jollykids, компания, занимающаяся организацией детских праздников в Пскове. Также компания занимается благотворительностью, организовывая праздники для воспитанников центров особенных детей и детских домов (349 голосов).

Студия парикмахерского искусства «Стрелка» в Пскове не только оказывает парикмахерские услуги, но и организует обучение совместно с Псковским колледжем профессиональных технологий и дизайна. Этот номинант получил 340 голосов (примерно 2%). Также 2% или 304 голоса пока у Елизаветы Шнявиной, которая является специалистом по бизнес-планированию, в том числе для заключения социальных контрактов.

Всего за победу в номинации «Сервис» борются 19 участников из Псковской области. Первый тур голосования, которое проходит на странице премии «Народное признание», завершится в 18:00 24 января. По его итогам определятся финалисты проекта.

Это будут по три претендента в каждой из номинаций, которые получили наибольшую поддержку в первом туре. Они выйдут во второй тур народного голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей определят путём сложения этих результатов.

Напомним, премия «Народное признание» будет присуждена уже в 13-й раз. В 2022 году был установлен абсолютный рекорд по количеству соискателей награды: поступило более 200 заявок. Победителей определят в 12 номинациях, их назовут на церемонии вручения награды в середине февраля. С полным списком соискателей премии можно ознакомиться здесь, узнать ответы на самые часто задаваемые вопросы о проекте - здесь