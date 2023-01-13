Новый вице-губернатор будет руководить подготовкой к юбилеям Гдова и Псково-Печерского монастыря

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с вице-губернатором Игорем Шатурным

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с новым вице-губернатором Игорем Шатурным. Темой для обсуждения стали ключевые инфраструктурные проекты и приоритетные направления развития ЖКХ, дорожно-транспортной отрасли и строительной сферы Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Михаил Ведерников отметил, что благодаря целенаправленной и структурированной работе с федеральным центром в последние годы Псковская область получает большую поддержку сразу по нескольким направлениям. Глава региона поручил новому руководителю контролировать качество и сроки реализации социально значимых программ и проектов. Особое внимание необходимо сконцентрировать на социальной догазификации и модернизации коммунальной инфраструктуры, в частности электросетевого хозяйства.

Кроме того, Игорь Шатурный будет контролировать подготовку к 700-летию со дня первого упоминания в летописи города Гдова и 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры. Эти значимые даты будут отмечаться в этом году.