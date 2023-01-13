Псковские приставы пресекли пронос 1300 огнестрельных и взрывоопасных предметов в суды

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За 2022 год более 1300 запрещённых предметов пытались пронести злоумышленники в здания псковских судов и отделов судебных приставов. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

«Посетители с опасными предметами не допущены. Чрезвычайных происшествий в зданиях судов не происходило. Ответственность за обеспечение безопасности защищаемых лиц в зданиях судов, залах судебных заседаний или иных помещениях, где проводится судебное заседание, а также в зданиях отделов судебных приставов возложена на судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов», — говорится в сообщении.

В организации отметили, что каждый гражданин на входе в здание суда и в отдел судебных приставов проходит пропускной режим. Совершается проверка документов и проверка находящихся при нем предметов, особенно тщательный контроль за посетителями зданий судов.

В 2022 году судебными приставам были выявлены следующие запрещенные предметы: огнестрельное, газовое и травматическое оружие, колюще-режущие предметы, боеприпасы и электрошоковые устройства и другие запрещённые предметы, представляющие опасность для лиц, находящихся в суде и в отделениях судебных приставов. Отмечается, что взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ у граждан, посещающих суды не выявили.

Помимо этого, пропускной режим действует и для посетителей УФССП России по Псковской области. В прошлом году на пропускном посту обнаружили 134 предмета, запрещенных к проносу в здание управления. Этот показатель в два раза выше, чем в 2021 году. В число запрещённых предметов вошли: пилки, ножницы, отвертки, шило, молотки, перочинные ножи.

Судебные приставы напомнили, что при попытке проноса запрещённых предметов, в частности оружия и боеприпасов, гражданина задерживают и направляют в органы внутренних дел.