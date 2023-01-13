Две купели оборудуют на Чудском озере в Гдовском районе

Глава Гдовского района Алексей Васильев рассказал об организации купелей на Крещение

В Гдовском районе для крещенских купаний, которые пройдут 19 января, оборудуют три купели. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава муниципалитета Алексей Васильев.

По его словам, две из них организуют на побережье Чудского озера у деревень Залахтовье и Ветвенник, одна появится на реке Гдовка, в районе улицы 1-Слободской в Гдове. Алексей Васильев отметил, что для безопасности граждан у купелей будут дежурить спецслужбы. Так, с 12:00 до 13:00 они будут находится возле купели в деревне Ветвенник, с 13:00 до 14:00 – в деревне Залахтовье, с 14:00 до 15:00 службы будут работать в Гдове.

Глава муниципалитета порекомендовал жителям и гостям Гдовского района посещать оборудованные купели именно во время работы спецслужб, чтобы обезопасить себя. «Также призываю каждого прислушаться к своему организму и если есть признаки недомогания, какие-либо заболевания, то отказаться от купаний, поскольку погружение в ледяную воду может иметь тяжёлые последствия», – добавил глава муниципалитета.

В Пскове купель для крещенских купаний традиционно оборудуют на побережье реки Великой около Мирожского монастыря. Мероприятия пройдут с 18 по 19 ноября. В Великих Луках купель появится на реке Ловать в районе лодочной станции «Луки парк» на Краснофлотской набережной.