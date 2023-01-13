Председатель псковского парламента поздравил журналистов с Днём печати

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

С Днём Российской печати от имени Псковского областного Собрания депутатов журналистов поздравил председатель регионального парламента Александр Котов. Поздравление опубликовали на сайте областного Собрания.

«Уважаемые журналисты и работники средств массовой информации! От имени депутатов Псковского областного Собрания и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской печати!», — отметил Александр Котов.

Председатель парламента подчеркнул, что сейчас как никогда заметно, какую общественную опасность несут провокационные, непроверенные, неполные материалы, которые искажают действительность. «Возрастающая роль достоверной информации многократно увеличивает и степень ответственности работников СМИ. Уверен, большинство псковских журналистов и репортёров дорожит доверием людей и руководствуется в работе высокими профессиональными стандартами, заложенными предшественниками», – подчеркнул Александр Котов. Он пожелал журналистам творческих и профессиональных успехов, здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях.