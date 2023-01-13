У великолучанина Мухаммада Шехова состоится бой с боксером из Танзании

Соперником великолукского боксера Мухаммада Шехова в шоу RCC Boxing Promotions станет боксер из Танзании

Соперником великолукского боксера Мухаммада Шехова в шоу RCC Boxing Promotions станет боксер из Танзании. Об этом сообщает пресс-служба RCC Boxing.

В организации подчеркнули, что в главном карде RCC Boxing Promotions сойдутся непобежденный Мухаммад Шехов (11-0-1, 3ко) и шестой номер Танзании — Элли Мверанги (12-4, 8ко). Известно, что 28 января в Екатеринбурге известный профессиональный боксер из Псковской области Мухаммад Шехов будет участвовать в первом профессиональном турнире по боксу от RCC Boxing Promotions. В рамках мероприятия состоятся десять поединков с участием боксеров не только из России, но и из Франции, Танзании, Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.

Напомним, боксер из Великих Лук в 2020 году взял свой первый титул: пояс европейского чемпиона WBO. Затем Мухаммад Шехов поднялся на шестую строчку рейтинга WBO и попал в топ-15 лучших боксеров Всемирной боксерской ассоциации.