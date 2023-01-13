Псковичам предложили подарить старинные ёлочные игрушки музею

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Накануне старого Нового года сотрудники музея обратились к жителям Пскова и Псковской области с просьбой поучаствовать в пополнении коллекции елочных игрушек. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В музей можно принести елочные украшения, которые были сделаны до конца 1980-х годов. Из чего изготовлены игрушки не имеет значения. Самые редкие и уникальные украшения пополнят музейную фондовую коллекцию. Остальная часть подаренных псковичами игрушек будет использоваться в организации культурно-просветительских мероприятиях для детей.

Напомним, сейчас во Дворе Постникова работает выставка «До Нового года не трогать!». Она представляет собой коллекцию новогодних предметов из личных архивов сотрудников, так как собственный фонд елочных украшений в музее очень ограничен. В организации надеются, что жители города не останутся равнодушными и помогут сделать детские новогодние мероприятия ярче и интереснее.

Музей принимает ёлочные украшения до 27 января в музейной мастерской Палат у Сокольей башни (Дом Ксендза по адресу: Комсомольский переулок, дом 7) с понедельника по воскресенье с 11:00 до 18:00 (вторник – выходной день). Те, кто принесут в дар музею ёлочные украшения, получат пригласительный билет на авторскую экскурсию по выставке «До Нового года не трогать!». Так же будет установлена елка с подаренными игрушками.

Экскурсия пройдёт 28 января 2023 года во Дворе Постникова. Кроме того, по пригласительному билету можно будет поучаствовать в розыгрыше среди дарителей. Его победители получат памятные подарки от Псковского музея-заповедника.