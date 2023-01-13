12 псковских проектов стали победителями Фонда президентских грантов

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В число победителей в первом конкурса Фонда президентских грантов в 2023 году вошли 12 проектов Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Проекты будут реализованы на территории региона, на эти цели выделят 40 миллионов рублей. Все проекты направлены на соцзащиту и поддержку граждан, охрану здоровья и пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторической памяти, поддержку науки, образования и просвещения, а также защиту окружающей среды.

Самые большие гранты в размере 9,8 миллиона рублей и 8,2 миллиона рублей получат Псковская епархия Русской православной церкви на реализацию проекта «Хлеб насущный» и АНО «Центр молодежного инновационного творчества «Юный техник».

При реализации первого проекта будет работать семь благотворительных столовых при храмах Псковской епархии в Пскове, Острове, Дно, Дедовичах и Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре. В них смогут питаться малоимущие и граждане, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В рамках второго проекта будут проводиться лекции и мастер-классы по астрономии и основам астрофотографии. Кроме того, будет организовано три больших астрономических фестиваля «Небо зовет».

Напомним, участниками первого конкурса Фонда президентских грантов 2023 года стали более 80 проектов из Псковской области. Сумма грантовой поддержки всех победителей конкурса составляет 4,3 миллиарда рублей.