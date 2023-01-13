Заведующий гинекологическим отделением Псковской горбольницы погиб в ДТП

Заведующий гинекологическим отделением Псковской городской больницы Александр Корнилов погиб на 53-м году жизни в результате ДТП

Заведующий гинекологическим отделением Псковской городской больницы Александр Корнилов погиб на 53-м году жизни в результате ДТП. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Роковое событие произошло 12 января. Около шести часов вечера на девятом километре автодороги Псков – Кислово – Палкино автомобиль Nissan Almera под управлением Александра Корнилова выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser. ДТП оказалось смертельным для известного псковского врача.

«Коллектив ГБУЗ ПО «Псковская городская больница» выражает глубокие соболезнование родным и близким в связи с трагической гибелью 12 января 2023 года на 53-м году жизни заведующего гинекологическим отделением Корнилова Александра Викторовича», — говорится в сообщении.

Александр Корнилов с 1993 года работал врачом-акушером-гинекологом гинекологического отделения, а с 2017 года он возглавлял гинекологическое отделение городской больницы. «Он прожил большую и насыщенную жизнь. Он был высококвалифицированным специалистом, грамотным, ответственным, добрым и отзывчивым, внимательным к людям человеком», — рассказали в администрации больницы.

Врач пользовался огромным уважением среди пациентов и коллег по работе. В 2023 году Александр Корнилов должен был отпраздновать свой 30-ый юбилей в профессии. За время работы врач неоднократно награждался почётными грамотами администрации города и больницы.

Прощание с погибшим состоится в ритуальном зале судебно-медицинского морга Псковской городской больницы 15 января в 9:00. В 11:00 состоится отпевание в церкви Николая Чудотворца в деревне Выбуты. Напомним, накануне в страшной аварии под Псковом окончилась жизнь 20-летнего учителя технологии из школы №8. Слова соболезнования и скорби принесли друзья, коллеги и ученики.