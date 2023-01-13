Как связана седина и цинк: псковский трихолог развенчала популярный миф

Врач-трихолог, дерматовенеролог Елена Луценко в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» рассказала о связи цинка и седины

Врач-трихолог, дерматовенеролог Елена Луценко в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» рассказала, растворяет ли цинк седину.

«Это ложь и провокация. Ничего не растворяется», —заверила специалист. Для борьбы в сединой учёные ведут серьёзные научные исследования и пытаются найти способы решения проблемы, но пока все разработки находятся на начальном этапе.

«Роль меланоцитов, их поведение при поседении уже достаточно изучены, но, как заставить меланоцит снова продуцировать меланин, науке неизвестно. Не всегда цинк, но очень часто и дефицит меди сказывается», — отметила врач.

Из классических произведений нам известно, что поседение иногда может произойти за одну ночь, как в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». И такое действительно может быть, но наука пока не объясняет, почему так происходит.

По словам специалиста, седина появляется не всегда из-за переживаний. «Очаговое поседение волос может быть и при таких заболеваниях, как витилиго. Участки поседения могут появляться, когда волосы восстанавливаются после очаговой алопеции. С этим не всё так однозначно, каждый случай требует обращения к врачу», — объяснила Елена Луценко.

Она также добавила, что не стоит бескотрольно принимать витаминные комплексы «для густоты волос». «Ко мне обращалась женщина, которая пила цинк, чтобы вырастить густые волосы, а в результате её стали мучать тошнота, боли в животе, плохое самочувствие. По моему настоянию она сдала анализы, и оказалось, что цинк у неё зашкаливает. Поэтому прежде чем принимать какие-либо добавки, микроэлементы, нужно обратиться к врачу-трихологу», — подытожила Елена Луценко.