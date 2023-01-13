Шесть многодетных псковских семей получили ключи от новых автомобилей

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13 января в Пскове прошло торжественное вручение ключей от машин губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым шести многодетных семьям, ставшим победителями регионального конкурса. Об этом сообщает официальный Telegram-канале Псковской области.

«Уверен, что эти машины будут как нельзя кстати, будут востребованы. Желаю вам любви, благополучия, здоровья, новых успехов и мирного неба над головой. Будьте и дальше такими активными!», – пожелал губернатор семьям.

В этом году 56 семей участвовали в конкурсе за право стать обладателями новенькой «Газели». Победителями стали только шесть. В этот раз было принято ограничить количество автомобилей с 10 до восьми из-за осложненной ситуации.

В составе всех отобранных семей имеется пять и более детей до 18 лет. Все семьи постоянно проживают на территории региона и имеют острую потребность в средстве передвижения. Также все семьи имеют социально-активный статус, дети имеют достижения в учебе, искусстве, музыке и спорте.

Напомним, впервые ключи от новых вместительных авто получили семьи в 2020 году. Михаил Ведерников вручил восемь автомобилей семьям с 10 и более детей. В следующем году псковским многодетным семьям подарили десять «газелей».