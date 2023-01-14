Рождественская ёлка в Псковском кремле познакомила юных горожан с традициями 14 января

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В Псковском кремле 14 февраля развернулся фестиваль по традициям рождественских гуляний на Руси. Рождественская ёлка была организована для детей участников специальной военной операции, пишет ПАИ.

Старинная кузница с репликами инструментов, которыми пользовались мастера на Руси, камушный промысел с бусами, пугавицами и стеклянными изделиями, а также спектакли, мастер-классы и подвижные игры в древнерусских традициях – все это разместилось в стенах псковского крома на один день, чтобы познакомиться с русской культурой празднования Рождества Христова.

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«Программа фестиваля призвана продемонстрировать русскую культуру разных веков. Примерно так на Руси до начала XX века могли праздновать светлое Христово Рождество в течение 12 святочных дней», — объясняет руководитель русского культурного центра «Стоглав» Всеволод Чухаркин.

Около трёх тысяч гостей принял рождественский фестиваль под открытым небом. Юные псковичи с охотой создавали собственные бусы, изготовливали монеты, а также смотрели инверсивный спектакль. Желающие могли даже облачиться в древнерусского защитника и сразиться в поединке, а также всех приглашали покататься на аттракционах.

«Наш спектакль — это не современная постановка, это этнография. Это спектакль, каким он был 100 и более лет назад», — рассказывает Всеволод Чухаркин.

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Несколько площадок фестиваля воссоздали действия, происходившие во время гуляния после Рождества. Здесь сплелись разные эпохи – от князя Александра Невского до дореволюционной России.

Мероприятие состоялось по инициативе митрополита Псковского и Порховского Тихона. А также было поддержано губернатором и правительством Псковской области.

Репортаж с места событий, развернувшихся в Псковском кремле 14 января смотрите на телеканале «Первый Псковский» в понедельник, 16 января, в 20:00.