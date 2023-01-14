Герой России Тимофей Матвеев провел встречу с юными воспитанниками военно-патриотических клубов

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14 января Герой России военнослужащий 76 гв. дшд, еффрейтор механик-водитель танка Тимофей Матвеев и президент Псковской областной общественной организации «Собрание высшего офицерского состава» (Клуб генералов и адмиралов) генерал-лейтенант Валентин Костенко встретились с воспитанниками МБУ ДО Центр «Патриот», патриотических клубов «Юный спасатель» и «Юный поисковик».

Ребята расспросили военнослужащих о боевых буднях и быте участников СВО и других нюансов службы. Воспитанники патриотических клубов исполнили песни для Героя России и передали письма от учеников общеобразовательных школ города Пскова для участников СВО.

Встреча завершилась совместным фото, где расписались все участники встречи. Фотографию юные патриоты и поисковики подарили на память Тимофею Матвееву.

Во время новогоднего обращения президента, в числе военнослужащих за его спиной оказался псковский ефрейтор. Комсомолка узнала, как молодой десантник Тимофей Матвеев оказался в почетном списке у Путина.