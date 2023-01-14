Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил прокурор Псковской области

.

12 января в Генеральной прокуратуре РФ состоялось награждение высокой госнаградой прокурора Псковской области Ивана Грибова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Указом президента Иван Грибов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Коллектив прокуратуры Псковской области поздравляет Ивана Владимировича с высокой государственной наградой! Желаем дальнейших успехов в деятельности на благо Отечества! Крепкого здоровья и благополучия!», — поздравили прокурора в коллеги.