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НовостиОбщество14 января 2023 19:13

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил прокурор Псковской области

Источник:kp.ru
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12 января в Генеральной прокуратуре РФ состоялось награждение высокой госнаградой прокурора Псковской области Ивана Грибова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Указом президента Иван Грибов получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Коллектив прокуратуры Псковской области поздравляет Ивана Владимировича с высокой государственной наградой! Желаем дальнейших успехов в деятельности на благо Отечества! Крепкого здоровья и благополучия!», — поздравили прокурора в коллеги.