России Северо-Запад сообщает о приближении антлантического циклона к Псковской области

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Сильный шквалистый ветер, снег и дождь приближается к Псковской области из-за атлантического циклона. Об этом сообщает Telegram-канал «Россети Северо-Запад».

Неблагоприятные погодные условия продержатся в регионе до конца дня. Для обеспечения непрерывного электроснабжения во время непогоды филиал «Россети Северо-Запад» объявил повышенную готовностью.

На помощь к псковичам будут готовы отправиться 85 аварийных бригад и 88 единиц спецтехники для оперативного восстанавления или альтернативной замены электричества.

Для этих целей у энергетиков Псковской области имеется 102 дизельных генератора с мощностью 2,8 МВт. Такая техника сможет обеспечить резервное электричество в социально значимых объектах.

Псковичей просят строго соблюдать правила техники безопасности, находясь вблизи энерготехнологических установок и линий электропередачи. Нельзя приближаться к ЛЭП ближе чем на восемь метров и самостоятельно заниматься восстановлением электричества.

Сообщить об проблемах с электроэнергией можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей»: 8-800-220-0-220.