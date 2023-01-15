32 воина Великой Отечественной войны с орденами и медалями подняли поисковики в Себежском районе

Фото: поисковый отряд «Забытый Батальон»

В Себежском районе поисковым отрядом «Забытый Батальон» было поднято 32 бойца Красной армии, погибших при штурме фашистских сооружений во имя освобождения Псковской земли. О деятельности отряда под руководством известного в регионе командира Владимира Бумакова рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом еженедельном видеообращении.

Фото: поисковый отряд «Забытый Батальон»

Несмотря на перерыв в полевой работе из-за погодных условий, поисковики регионального объединения «След «Пантеры» и участники проекта «Укрепрайон» продолжили работу в Себежском районе в первые дни января.

В рамках экспедиции, начавшейся в ноябре 2022 года, поисковики поняли останки 32 бойцов Красной армии. Согласно архивным сведениям, в 1944 году эти солдаты штурмовали фашистские защитные сооружения.

Фото: поисковый отряд «Забытый Батальон»

Благодаря найденным орденам и медалям, сохранившимся в земле, поисковики будут осуществлять поиск родственников.

«Работа впечатляющая и крайне важная. Спасибо поисковикам за тяжёлый и очень важный труд. Герои и защитники нашей страны заслуживают, чтобы их всегда помнили и уважали жители всей России», — заявил глава региона Михаил Ведерников.