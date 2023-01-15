2 млрд рублей ввделят на подготовку к юбилею Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры

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К 550-летию Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры выделят 2 млрд рублей. О подготовке к празднику шла речь на совещании, состоявшемся на минувшей неделе. Об этом напомнил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом еженедельном видеорбращении.

«Планы у нас большие. Очень важно их реализовать, чтобы Печоры получили хороший фундамент и новый импульс для экономического развития. Только в части благоустройства мы запланировали мероприятия на общую сумму почти 2 млрд рублей. Рассчитываем привести в порядок парки, улицы, дворы и фасады в центре, снести несколько аварийных зданий», — отметил глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что столько же денег выделено на создание Всероссийского детского центра – высоко значимого и беспрецедентного проекта на территории региона.

«Работа активно ведётся. Первые объекты уже открыты: это монастырские ряды и новый корпус гостиницы около монастыря. Готовим сметные расчёты для остальных объектов. Сделаем всё, чтобы возможности для преображения Печор были реализованы на 100 %», — отметил губернатор.