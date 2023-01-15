Три новые детские площадки появятся в Пскове до конца 2023 года

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В 2023 году в Пскове установят три новые детские площадки по нацпроекту «Жилье и городская среда». Для одной из них уже найден подрядчик, сообщил глава города Борис Елкин.

Первый комплекс для детского отдыха расположится на общественной территории между домами Октябрьский проспект, 23а и 21, Металлистов, 23 и Гражданская, 8. Ещё два разместят в районе улицы Отрадной и на Госпитальной, 15.

«Городские пространства выбирали сами псковичи весной прошлого года путем онлайн-голосования на сайте проекта», – отметил Елкин.

На данный момент известно, что первая площадка будет площадью порядка 300 кв. м, всю территорию покроют резиновым покрытием. На площадке установят игровое и спортивное оборудование, качалки на пружине и для балансирования, качели на цепях, песочницу, парковые диваны и урны. Специалисты установят безопасное резиновое покрытие.

Одну из новых детских пространств планируется открыть к середине июня.