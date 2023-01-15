Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 января 2023 20:26

Чаще всего в Центр помощи семьям мобилизованных обращаются за юридическими консультациями

Источник:kp.ru
.

.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников контролирует работу псковского Центра помощи семьям мобилизованных. В своем очередном видеообращении он отметил, что чаще всего граждане обращаются по юридическим вопросам к специалистам Центра.

Только за минувшую неделю Центр помощи получил 40 обращений. Большинство из них – юридического характера, части семей понадобилось содействие в устройстве детей в сады, также обращались и за помощью к волонтерам.

«Все просьбы либо уже отработаны, либо в процессе решения. Ко всем вопросам подходим неформально, никакие просьбы не оставляем без внимания», – отметил глава региона.

На днях к работе Центра помощи семьям мобилизованных присоединился региональный штаб Комитета семей воинов. Штаб займётся отправкой гуманитарного груза и проведением акций.