Чаще всего в Центр помощи семьям мобилизованных обращаются за юридическими консультациями

.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников контролирует работу псковского Центра помощи семьям мобилизованных. В своем очередном видеообращении он отметил, что чаще всего граждане обращаются по юридическим вопросам к специалистам Центра.

Только за минувшую неделю Центр помощи получил 40 обращений. Большинство из них – юридического характера, части семей понадобилось содействие в устройстве детей в сады, также обращались и за помощью к волонтерам.

«Все просьбы либо уже отработаны, либо в процессе решения. Ко всем вопросам подходим неформально, никакие просьбы не оставляем без внимания», – отметил глава региона.

На днях к работе Центра помощи семьям мобилизованных присоединился региональный штаб Комитета семей воинов. Штаб займётся отправкой гуманитарного груза и проведением акций.