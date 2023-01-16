Псковская область выполнила более 99% плана по нацпроектам

Реализация нацпроекта по направлению «Культура», реконструкция дома культуры в деревне Смуравьево-2

В первом с начала 2023 года еженедельном видеообращении губернатор Псковской области Михаил Ведерников выделил тему реализации нацпроектов в 2022 году.

«Несмотря на все сложности, мы сумели выйти на высокий процент исполнения — 99,03 %», —подчеркнул глава региона. По словам губернатора, это лучший результат за всё время реализации национальных проектов на территории Псковской области.

Михаил Ведерников отметил, что, с учетом значительного увеличения финансирования в прошлом году, показатель очень высокий. Кроме того, он имеет большую важность, так как позволяет региону рассчитывать на дополнительную поддержку в текущем году. «Подробнее результаты нацпроектов разберём на следующей неделе, расскажу об этом отдельно», — пообещал губернатор в обращении.