Плюсовые температуры и дождь ожидают Псковскую область 16 января

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Сегодня, 16 января, в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

В понедельник днем местами, а ночью в большинстве районов ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер будет дуть южных направлений умеренный.

В Пскове ожидаются небольшие осадки. Днем воздух прогреется до +2+4 градусов, ночью температура будет колебаться от 0 до+2 градусов. В Великих Луках ожидаются также небольшие осадки. Температура максимальная днем и минимальная ночью будет равняться 0+2 градуса.