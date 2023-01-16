На 68-м году жизни умер экс-глава администрации Печорского района Фёдор Коханов

Фото: ДЮСШ г. Печоры

Экс-глава администрации Печорского района Фёдор Коханов скончался. Об этом сообщили в группе МБОУ ДО «Печорская районная детско-юношеская спортивная школа» в «ВКонтакте».

«Человек на десятилетия опередивший время, видевший перспективы развития города и района. Он был в какой-то степени мечтателем. Но именно мечтатели и творят историю. Мы надеемся, что у нас появится бассейн, будет оборудовано стрельбище для биатлонистов, а наши дети смогут отдыхать и тренироваться в спортивном лагере, не уезжая далеко от дома. <…> Царствие Небесное и вечная память!» – поделились в сообществе. Слова скорби и соболезнований для родных и близких выразили в комментариях множество людей.

Прощание с Фёдором Кохановым пройдет в храме Святой великомученицы Варвары. Информацию о времени и дате прощания в организации пообещали сообщить позже.

Фёдор Игнатьевич Коханов родился 1955 году в Печорах Псковской области, окончив Великолукскую Государственную академию физической культуры и спорта, работал тренером, затем директором Печорской спортивной школы. С 1994 по 2000 год Фёдор Коханов стоял по главе управление образования Печорского района, после с 2000 по 2004 — занимал пост директора Псковского областного дома детства и юношества «Радуга». С 2004 года по 14 июля 2005 он был главой администрации Печорского района. Затем до 2007 года был председателем управления соцразвития и труда Псковской области. Некоторое время Фёдор Коханов занимал пост и.п. главы администрации Печорского района