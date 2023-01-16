«Летим домой»: псковские рыбаки показали воскресный шторм на льду Чудского озера

В Воскресенье, 15 января, рыбаки на Псково-Чудском озере попали в шторм. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Об этом сообщают участники группы «Рыбалка на Чудском/Грибы Псковской» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера была жесть на озере! Пришлось резинки, что баян, пристегивать к саням, на ноги примотать, иначе не пройти было, несло с такой скоростью, что буран курит, не паруса, ничего не надо было, захотел бы, так спокойно можно было бы уехать в козлов берег», – поделился впечатленный рыбак.

«Такая же история! Сегодня! Ящик бегал догонял, удочки!», – поделился другой.

Напомним, накануне МЧС и Россети Северо-Запад сообщали о приближении к псковской области атлантического циклона, который принесет снег с дождем и сильные ветры. При этом, сильнее всего ветры придут на Чудское озеро.