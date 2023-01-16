Электропроводку уберут со стен Псково-Печерского монастыря

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове»

К юбилею Псково-Печерского монастыря специалисты планируют переоборудовать водопроводные, канализационные и электросети. Об этом сообщили в группе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове».

Сообщается, что на данный момент, электроподстанция работает в режиме максимальных нагрузок. Однако, уже разработан проект, который поднимет нагрузку энергоснабжения монастыря, паломнического центра, гостиницы и монастырского буфета до современных мощностей.

Кроме того, электропроводка на всей территории объекта будет убрана со стен и башен монастыря в специальные короба. Это необходимо, чтобы не нарушался исторический вид древних стен. Это будет часть музеефицированного пространства обители.