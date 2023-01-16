Псковичам напомнили о существовании детского телефона доверия

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Псковичам напомнили о существовании телефона для поддержки детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В России работает Единый Общероссийский номер Детского телефона доверия:8-800-2000-122. При звонке на него в любом населенном пункте России со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки, их родители и иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается квалифицированными специалистами.

Основные принципы работы Детского телефона доверия: конфиденциальность и бесплатность. Целью такой помощи является профилактика семейного неблагополучия, стрессовых и депрессивных настроений детей и подростков, защита прав детей, укрепление семьи.

С более подробной информацией о работе Детского телефона доверия можно узнать на официальном сайте. Напомним, Детский телефон доверия нужен для того, чтобы дети, их родители и все неравнодушные к беде живущего рядом ребенка, могли вовремя получить помощь квалифицированного психолога.