«КП-Псков» вошла в пятёрку лидеров по цитируемости СМИ

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«Комсомольская правда в Пскове» попала в число лидеров по индексу цитируемости с 9 по 15 января. Среди СМИ, упоминавших наше издание, появились коллеги из Новгородской области. Соответствующие данные были взяты по данным рейтинга сервиса «Медиалогия».

Данные рейтинга сервиса «Медиалогия» с 9 по 15 января

«КП-Псков» заняла четвертое место итогового недельного рейтинга с материалом об инциденте, произошедшем в одном из псковских дворов. Злостный нарушитель правил дорожного движения на авто с новгородскими номерами напал на беззащитного водителя трактора, расчищавшего снег после непогоды.

Напомним, кадры шокирующего происшествия засняла одна из жительниц соседнего дома, после чего ролик разлетелся по интернету и произвел настоящий резонанс в псковском обществе. На защиту сотрудника управляйки встал весь микрорайон.