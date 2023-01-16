За неделю в Псковской области в ДТП погибло три человека

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Три человека погибли в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Псковской области за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

В период с 9 по 15 января еще 12 человек получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1379 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Было зарегистрировано 12 ДТП, выявлено 18 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Ещё пять человек были повторно задержаны за управление в нетрезвом виде.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге», — подытожили в ведомстве.