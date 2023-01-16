Псковичам сообщили об изменении времени отправления первого рейса автобуса №5

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Изменилось время отправления первого рейса автобуса маршрута №5 «Вокзал-Архив». Об этом сообщили в Комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

По просьбам пассажиров касательно прибытия на остановку «Онкодиспансер» до 8:00 утра, время отправления городского автобуса было изменено. С 16 января будет действовать новое расписание для первого рейса автобуса маршрута №5 «Вокзал-Архив».

Теперь от остановки «Архив» автобус будет отправляться в 7:08 и прибывать в Онкодиспансер в 7:49.