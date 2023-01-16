Псковский музей присоединился к акция «Дорогами Победы»

Фото: пресс-лужба Псковского музея-заповедника

Участники общественно-патриотической акции «Дорогами Победы», которая посвящена сохранению исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны и военной истории России, приехали в Псков. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Участники посетили Псковский музей-заповедник в пятницу, 13 января. В главном здании музея состоялась встреча гендиректора Светланы Мельниковой с делегацией из Москвы. На мероприятии участники акции вручили псковскому музею памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву».

Также, в рамках акции 14 января прошло обсуждение опыта реализации патриотических проектов в Пскове. Кроме того, делегация из столицы посетила ряд воинских мемориалов.