Великолукская школа получила флаг с напутствиями участников СВО

Фото: газета «Великолукская правда.Новости»

В школу №13 в Великих Луках передали флаг с напутствиями от участников специальной военной операции. Об этом сообщила газета «Великолукская правда.Новости»

С начала действия специальной военной операции жители нашей страны не перестают передавать солдатам на фронт теплые вещи, открытки и письма. Великолучане активно участвовали в акциях поддержки российских военнослужащих, которые, в свою очередь, решили отблагодарить жителей Великих Лук.

В Великие Луки поступило 18 российских флагов с подписями и пожеланиями от бойцов. Сегодня, 16 января, очередной триколор принял коллектив средней школы №13. Ранее ребята совместно с преподавателями поддержали акции «Письмо солдату» и «Клубок добра». Благодаря собранным в ходе второй акции ниткам, были связаны шерстяные изделия и отправлены бойцам.

По словам директора средней школы №13, депутата Великолукской городской Думы Елены Чернозубовой, обратная связь от участников СВО для учащихся очень важна. «Ребятам нужно знать, что их подарки, открытки и письма дошли до военнослужащих. И, как мы видим, это действительно так. Наши бойцы написали ученикам добрые пожелания: хорошо учиться, любить свою Родину, уважать родителей и учителей, быть здоровыми и счастливыми», – подчеркнула руководитель учреждения.

Флаг, который коллективу передала депутат Псковского областного собрания Елена Даньшова, будет храниться в школьном музее боевой славы имени Жукова и займет там одно из самых почетных мест.