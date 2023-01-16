Женщины Москвы запустили акцию «Ямынетоварки» в протест великолукскому блогеру

Женщины в Москве заступились за героиню нашумевшего сериала «Уэнсдей» и провели акцию против великолучанина

Женщины в Москве заступились за героиню нашумевшего сериала «Уэнсдей» и провели акцию против великолучанина, блогера Александра Банайщика. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщил портал «Новый свет».

Блогер в своих соцсетях предложил награду в один миллион рублей за жену, похожую на актрису сериала. При этом девушка должна была взять его фамилию, быть правой рукой и родить «копию дочь».

«И всё же с возрастом я начал понимать, что в девушках мне нравится интеллект. Я тут недавно сходил к астрологу, и по натальной карте мне подходит типаж, как у героини сериала Wednesday. Я очень веселый, она сдержанна. Я общительный, она закрыта. Я люблю яркие цвета, а ее стиль — total black. Это мой идеал для баланса. Объявляю поиски по всей России! Готов приехать в любую точку и забрать свою маленькую бусинку», — написал блогер в своих сетях.

Напомним, «Уэнсдей» — это американский сериал в жанре комедии ужасов со сверхъестественными элементами, основанный на персонаже Уэнздей Аддамс из Семейки Аддамс. Акция прошла в центре столицы, ее участницы закрасили баннер, сделанный по заказу блогера, и установили новый — с хештегом #ямынетоварки.