Явного лидера в номинации «Защита» премии «Народное признание» пока не выявлено

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В номинации «Защита» общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» в первом туре голосования пока не обнаружен явный лидер. На 16 января разрыв между первым и вторым местом составляет менее 500 голосов, а между вторым и четвёртым — 12.

На данный момент на первой позиции находятся старший инспектор взвода ДПС № 2 отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Александр Никонов и инспектор этого взвода Никита Чуваков. Оба были номинированы на премию за спасение мужчины на пожаре в Пскове. Набрали 3 635 голосов (27%) . Второй результат - 3 166 голосов или около 24% — у сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Александра Виноградова и Ивана Коржакова, которые спасли жителя Опочки от необдуманного поступка.

На третьем месте находятся заместитель начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Невельский» Андрей Фомченко, старший оперуполномоченный Дмитрий Иванов и старший инспектор по делам несовершеннолетних Зоя Лещенко, они вынесли женщину из горящего дома в Невельском районе. Номинанты набрали 3164 голоса (порядка 24%).

И 3 152 голоса (около 24%) набрали представители ОМВД России по городу Великие Луки: заместитель командира взвода ОР ППСП Артем Баранов, полицейский (кинолог) Александр Михайлов, инспектор ОР ППСП Евгений Бабахин и полицейский (водитель) Александр Мартынов. Они сумели отговорить великолучанку от необдуманного поступка.

Напомним, первый тур голосования за соискателей премии «Народное признание» продлится до 18:00 24 января. Он проходит на странице проекта. По итогам первого этапа будут определены 36 финалистов премии: по три в каждой номинации. Они будут бороться за главные награды во втором туре народного голосования. Кроме того, они получат баллы от членов жюри премии. Церемония награждения победителей состоится в середине февраля. Всего за «Народное признание — 2022» борются более 200 соискателей, в прошлом году организаторы получили рекордное число заявок.