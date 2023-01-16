В Пскове планируется перекрытие Ольгинского моста для ремонта

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В Пскове уже этой весной начнется ремонт Ольгинского моста. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в эфире программы ПАИ-live «На ходу».

«Вначале отремонтируют бетонные основания, а потом уже будет проводиться укладка асфальта», – отметил глава города.

Несмотря на предстоящий ремонт дорожного покрытия, движение по мосту будет упразднено только по одной стороне. В это время на другой будет производится ремонт. Потом движение транспорта перенесется на обновленную полосу, а изношенную вновь перекроют для реконструкции дорожного полотна.

По словам Бориса Елкина, это не полный ремонт моста. Дата начала масштабной работы по реконструкции строения будет известна позже.