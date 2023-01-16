«Выл он так, что сердце разрывалось»: опочанин спас провалившегося под лед реки Великой пса

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Житель Опочки Владимир Яковлев спас тонущую собаку из реки Великой, сообщает газета «Красный маяк». Новость, которая быстро разлетелась по соцсетям 3 января, собрала не одну сотню лайков. Мужчина, рискуя жизнью, организовал импровизированную спасательную операцию на Великой. Редакции газеты «Красное знамя» удалось найти спасителя и узнать подробности случившегося.

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«Человеку без семьи живётся так себе...», – гласит фраза из легендарного советского фильма «Ко мне, Мухтар». Собаке без семьи тоже живётся несладко. Этот факт красноречиво подтверждает история, произошедшая опочецким Мухтаром в новогодние праздники.

Дом Владимира Яковлева расположен на берегу реки, недалеко от городского стадиона. В тот день спокойствие дня разорвалось громким лаем собственного пса опочанина. Он со всей силы пытался вырваться с привязи. Мужчина вышел на крыльцо, чтобы узнать причину такого поведения собаки, когда услышал хриплый вой со стороны реки.

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«Раздавались то ли стоны, то ли вой, я сразу и не разобрал. Потом увидел, что из полыньи торчит собачья голова, – сообщил спаситель четвероногого. – Так как на улице была оттепель, и лёд был не совсем крепкий, то я взял лестницу и направился туда. Попавший в ледяную воду пёс отчаянно боролся с течением. Ещё немного и его полностью утащило бы под лёд. Счёт шёл на секунды».

Владимир Яковлев на ходу изобрел целую спасательную операцию. Как оказалось, вытащить из воды немаленькую собаку, плывущую против течения, стоит немалых усилий.

«Я отнёс его к себе в баню, укутал одеялом и стал думать, что с ним дальше делать, ведь охранник дома у меня уже есть», – вспоминает Владимир.

Один из очевидцев произошедшего предложил Владимиру свою помощь в определении дальнейшей судьбы спасённого пса. Он позвонил владелице приюта-передержки в д. Антоново Елене Чиковой, которая и забрала собаку.

Желание заботиться о выжившем чудесным образом четвероногом друге выразила опочанка Таита Васильева, которая, как оказалось, до несчастного случая подкармливала этого бедолагу по-соседски.

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«Бродячий образ жизни он ведёт уже год. Настоящего хозяина Мухтара забрали в больницу. Отсутствовал он дома где-то пять-шесть месяцев. Собака была на цепи. Выл он так, что сердце разрывалось, скучал по хозяину», – написала девушка.

Она сообщила, что сначала Мухтара кормил приятель хозяина, а потом взял, да и отпустил с привязи. Собака прибилась к дому Таиты, которая в дальнейшем и взяла на себя заботу о животном – организовала тёплый лежак и сытную кормёжку. На новогодние праздники семья уехала, оставив псу миску с сухим пайком.

По возвращении еда оказалась не тронута, а собака исчезла. Кто-то рассказал им, что Мухтар попал в беду и теперь находится в приюте.

«Я туда уже ездила, гуляла с ним. Но собака привыкла к вольному образу жизни и мне кажется, что сидеть в вольере ему не очень нравится, – рассказала Таита. – Через некоторое время я планирую собаку забрать из приюта. Её хозяин уже вернулся домой, но передвигается плохо. А Мухтар настолько предан ему, что со своего двора не пойдёт. Хорошо бы построить для собаки тёплую будку и кормить его, как и раньше. Буду благодарна, если найдутся свободные мужские руки, которые помогут в сооружении будки. В любом случае Мухтара я не брошу».

Вот так, усилиями неравнодушных людей, преданному псу не только подарили вторую жизнь, но и, будем надеяться, обеспечат достойную старость.