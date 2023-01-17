Резкий рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Псковской области

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Число заболевших коронавирусом в Псковской области достигло 52 человек. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В регионе зафиксировали на 43 случая заболевания коронавирусом больше, чем неделей ранее. Отмечается, что несмотря на рост заболеваемости, показатель региона остаётся ниже уровня заболеваемости по России в 2,6 раза.

Отметим, что в среднем по области уровень заболеваемости превышен в 13 муниципалитетах: Пустошкинском, Бежаницком, Себежском, Локнянском, Пушкиногорском, Печорском, Опочецком, Гдовском, Красногородском, Плюсском, Новоржевском, Великолукском и Невельском районах.