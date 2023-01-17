Шесть лет колонии грозит руководителю фирмы за кражу денег на ремонт псковского стадиона «Локомотив»

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Руководителю петербургской фирмы грозит шесть лет колонии за кражу денег, предусмотренных на ремонт стадиона «Локомотив» в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в прокуратуре области.

В ведомстве подтвердили обвинение в отношении гендиректора общества с ограниченной ответственностью, который совершил хищение более 9 миллионов рублей, принадлежащих спортивной школе по футболу «Стрела». Деньги были выделены в рамках муниципального контракта для установки спортивно-технологического оборудования для футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками стадиона «Локомотив». Отметим, что финансирование данного проекта осуществлялось засчет средств федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография».

«Противоправные действия лица выразились в поставке ненадлежащего объекта контракта (искусственного покрытия футбольного поля), а также закупке и использовании меньшего объема материалов, не соответствующих спецификации и техническому заданию», — поделились в прокуратуре.

Гендиректор обвиняется в совершении сразу двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).