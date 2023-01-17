Руководитель псковского военно-патриотического коллектива Алексей Скачков лидирует в номинации «Талант» премии «Народное признание»

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По данным на 17 января в первом туре общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» в номинации «Талант» лидирующую позицию занимает руководитель псковского военно-патриотического коллектива «Память» Алексей Скачков. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Пскове».

Алексей Скачков

Ветеран боевых действий, Алексей Скачков родом из Великих Лук. Его коллектив активно принимает участие в митингах и военно-патриотических мероприятиях. Участник премии набрал уже 1416 голосов (около 10% от общего числа проголосовавших). На втором месте в настоящее время оказался образцово-художественный коллектив «M&M's», созданных в Стругах Красных. Группа имеет три гран при международных конкурсов и множество других достижений в области вокального творчества. Номинанты набрали 1241 голос (около 9%).

Образцово-художественный коллектив «M&M's»

Третью позицию в номинации «Талант» занимает ансамбль «Сударушка» из Идрицы. Коллектив известен на всю страну выступлениями в проекте Первого канала «Поем на кухне всей семьей». Кроме того, «Сударушка» вошла в топ-40 лучших творческих коллективов России, участвующих в проекте. Ансамбль набрал 981 голос (около 7%).

Ансамбль «Сударушка»

Совсем немного не хватает для того, чтобы поделить третью строчку с «Сударушкой» образцовому хореографическому коллективу «Клякса» из Великих Лук. Здесь занимаются не только дети, но и взрослые. Отличительной чертой коллектива является высокая культура исполнения и артистизм, именно поэтому они не раз занимали призовые места на различных конкурсах. Номинант получил 911 голосов (примерно 6%).

Еще два номинанта набрали по 4% голосов. Это народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Ивушки» из Великолукского района. Номинант набрал 579 голосов. Немного больше по голосам набрала фольклорная группа «Истоки» из Пыталовского района. Коллектив набрал 681 голос. Пять номинантов получили по 3% голосов: народный самодеятельный театр «М'АРТ» из Опочки – 477 голосов, команда студии воздушной гимнастики SPACE в Пскове – 498 человек, танцевальный коллектив Dance Home Fresh в Пскове – 428 голосов, народный самодеятельный ансамбль «Новоржевские скобари» из Новоржевского района – 543 голоса, самодеятельный деревенский театр «Мы из Гальского МХАТа» из Великолукского района – 418 человек отдали свой голос.

Ещё 13 частников получили по 2% голосов: вокально-инструментальный ансамбль города Дно – 361 человек, кузнец и сварщик из Пустошки Олег Шипилин – 331 голос, 15-летняя вокалистка из Себежа Анна Яковлева – 299 человек, джазмен, солист и концертмейстер из Великих Лук Сергей Шишков – 313 голосов, фотограф-любитель из Бежаницкого района Александр Рябинин – 274 голоса, иерей Храма Святителя Николая в Новосокольниках, писатель и художник Владимир Флавианов – 280 человек, руководитель детской театральной студии «Софит» в Невеле Софья Гаджиева – 393 голоса, народный вокальный ансамбль «Отрада» в Локнянском райне – 342 голоса, граффист и мультипликатор из Пскова Иван Трахов – 282 голоса, руководитель и тренер танцевально-спортивного коллектива «Аэроданс» в Острове Наталья Секриера – 335 голосов, создатель Псковского музея винтажной куклы и Реставрационной мастерской кукол Ирина Кендрали – 368 голосов, Народный театр малых форм в Пушкиногорском районе – 285 человек, автор и исполнитель песен из Порхова Оксана Романюк — 274 голоса. Ещё пять номинантов получили по 1% голосов: мастер резьбы о дереву из Себежского района, инвалид по зрению Валерий Сапега – 272 человека, российский актёр, режиссёр, телеведущий Виталий Салтыков – 258 человек, мастерица из Локни Анна Мартинкевич – 270 человек, режиссёр представлений Дома культуры в Новосокольниках Татьяна Герасимова – 267 человек, заведующая методическим отделом Пустошкинского районного Центра культуры Татьяна Новожилова – 271 человек.

Напомним, поддержать номинанта и проголосовать за него еще есть возможность. Первый тур голосования за соискателей премии «Народное признание» продлится до 18:00 24 января. Он проходит на странице проекта. По итогам первого этапа будут определены 36 финалистов премии: по три в каждой номинации. Они будут бороться за главные награды во втором туре народного голосования. Кроме того, они получат баллы от членов жюри премии. Церемония награждения победителей состоится в середине февраля. Всего за «Народное признание — 2022» борются более 200 соискателей, в прошлом году организаторы получили рекордное число заявок.