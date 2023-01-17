Псковский губернатор посетил обновлённую школу №1 в Порхове

Среднюю школу № 1 в городе Порхов посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников

Среднюю школу № 1 в городе Порхов посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего визита в Порховский район. Об этом передает корреспондент Псковского агентства ифнормации.

Сейчас в школе обучаются 630 человек. «В последнее время мы активно принимаем участие в национальном проекте «Образование». Так, в 2020 году на базе нашей школы открылись «Точки роста» технически-цифрового направления, а в 2021 году - два кабинета цифровой образовательный среды и в этом же году у нас был отремонтирован спортивный зал, проведен капитальный ремонт и установлено новое спортивное оборудование», — поделилась с главой региона школьными успехами директор учреждения Наталья Никитина.

Помимо этого, в школе появились новые учительские столы и интерактивные доски, а в столовую не так давно было было закуплено новое оборудование.