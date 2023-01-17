Депутат Госдумы поздравил жителей Великих Лук с 80-летием со дня освобождения города

Фото: Евгений Николаенков

Депутат Госдумы Александр Козловский поздравил жителей Великих Лук с 80-й годовщиной со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Поздравления он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Трёхдневное отчаянное сопротивление, героические сражения, высокий боевой дух великолучан. Даже после захвата города врагом настрой жителей на оборону родного края и победы любой ценой было не сломить. Люди продолжали бороться всеми возможными способами, зачастую – ценой собственной жизни, лишь бы не отдать город врагу», — говорится в сообщении.

Депутат отметил, что на сегодняшний день Великие Луки являются центром, куда активно приезжают туристы. Здесь в памятниках и мемориалах, в названиях улиц и площадей хранится память о защитниках и героях города. «С праздником, земляки! Счастья, благополучия и успеха вам и вашим семьям!» — пожелал в заключении Александр Козловский.