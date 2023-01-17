Глава Пскова выделил приоритетные для ремонта улицы

Фото: Telegram-канал главы Пскова Бориса Елкина

Глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале назвал улицы Пскова, которым ремонт требуется в первую очередь.

Глава города отметил, что дал поручение УГХ ускорить ремонт самых плохих дорог в Пскове. На данным момент в приоритете: улицы 128-й Стрелковой Дивизии, Николая Васильева, Новгородская и Ольгинский мост.

Отмечается, что контракты на полноценную замену дорожного полотна на этих объектах уже заключили. И уже в апреле-мае начнутся соответствующие работы. По словам главы, если погода позволит, то работы могут начать раньше запланированных сроков. «Пока не начался дорожный сезон, подрядные организации выполняют ямочный ремонт аварийных участков. К сожалению, из-за перепадов температур и того, что дорожное полотно сильно изношено, такой «скорой помощи» хватает ненадолго», — поделился Борис Елкин.

Помимо перечисленных объектов, уже определились подрядчики на восстановление покрытия улиц Харченко, Дновской, Спартака, Торфяной, Лепешинского, Солнечной, Коммунальной (от Юбилейной до Балтийской). Также будет завершен ремонт улиц Новаторов, Индустриальной и Евлентьева, будет продолжаться капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса. Кроме того, заключительные работы пройдут на Троицком мосту и будет приведен в порядок путепровод на улице Индустриальной.