Псковскую область в новогодние каникулы посетили более 77 тысяч туристов

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Более 77 тысяч экскурсантов побывали в Псковской области в новогодние праздники, в период с 30 декабря по 8 января. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Это лишь те туристы, которые побывали в музеях региона. При этом с 30 декабря по 8 января загрузка гостиниц в центре области достигала 90%, а в муниципальных образованиях – до 60%. В большинстве случаев региона посещали индивидуальные туристы, чаще всего приезжали семьи с детьми. Многие туристы посещали Псковскую область на своей машине из Санкт-Петербурга, Мурманска, Москвы, Твери. А часть гостей посетили регион в рамках «Серебряного маршрута», разработанного ООО «РЖД Тур».

В Изборск туристы приезжали, чтобы посмотреть выставку «Россия. Истоки» в новом выставочном зале Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск». А Псковский музей-заповедник, который работал для туристов уже с 1 января, за выходные провел порядка 50 культурно-массовых мероприятий. Так, гости музея-заповедника могли посетить новую детскую программу «Елка в старом доме» и вертеп в Поганкиных палатках. Его успели посмотреть порядка 1 тысячи человек.

Значительная часть гостей отправилась на рождественские балы в Приказных Палатах Кремля. А в Великих Луках центр притяжения туристов стал развлекательный парк «Луки-Парк». В праздники там показали фотовыставку «Зимние путешествия по Псковской земле», она расположилась на площади Александра Матросова.

Кроме того, туристы часто пользовались турами в областные районы. Одним из популярных направлений стал гастрономический тур в Невельский район. Там расположена семейная ферма, где разводят и готовят бургундских улиток. А вот в Печорском районе гости смогли оценить новый туристический объект — Крепость «Обдех» Хлебного хутора.

«В Полистовском заповеднике появилась новая экологическая тропа «Люди и леса», которая рассказывает о людях, которые жили и живут в этих местах, о взаимодействии человека с лесами, болотами и реками, об истории места через личные истории его жителей», – поделились в пресс-службе.