Порховский мемориал «Дулаг-100» планируют благоустроить

Фото: Во время рабочего визита в Порховский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников поднял вопрос о благоустройстве «Дулаг-100»

Благоустройство мемориального комплекса жертвам немецко-фашистского концлагеря «Дулаг-100» обсудили во время рабочего визита в Порховский район губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона поручил проработать вопрос привлечения федерального финансирования для благоустройство объекта. В планах установить на Алее скорби информационные аншлаги со звуковым сопровождением. Кроме того, обсуждалось создания инсталляции в виде 85 тысяч диодных свечей в память о захороненных военнопленных и открытия выставочного комплекса. Отмечается, что при благоустройстве мемориала будет учитываться и мнение местных жителей.

Сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель областного Собрания Александр Котов, глава Порховского района Юрий Семёнов и депутат Собрания Геннадий Григорьев возложили к мемориалу «Дулаг-100» цветы.

Напомним, «Дулаг-100» появился в августе 1941 года и существовал до освобождения района в феврале 1944-го. В невыносимо тяжёлых условиях здесь размещал ось около 25 - 30 тысяч человек. Идея возведения мемориала появилась в 1983 году, однако строительство затянулось на десятилетия. Открытие объекта состоялось лишь 18 июня 2016 года.