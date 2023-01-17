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НовостиОбщество17 января 2023 12:25

В Псковской области сбивший козу водитель попал в другое ДТП

Источник:kp.ru
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»

Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»

Дорожно-транспортное происшествие случилось деревне Золотково Новосокольническом районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Водитель автомобиля Chevrolet Niva сбил козу. Остановился, вышел из машины и тут же попал под колеса автомобиля Suzuki. В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet Niva и был незамедлительно госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ДПС. Обстоятельства произошедшего выясняются.