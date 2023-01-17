Псковскому десантнику посмертно присвоили звание Героя России

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Сегодня, 17 января, на сайте Кремля появился указ президента России о присвоении псковскому старшине Алмазу Сафину, участвовавшему в СВО, звания Героя России посмертно, сообщает газета «Известия».

Глава государства Владимир Путин отметил героизм и мужество бойца при исполнении воинского долга. Погибший 37-летний Сафин родился в селе Раевский в Башкирии. Он принимал участие в специальной военной операции с 30 сентября. Мужчина служил в должности разведчика-оператора в роте 237-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Он участвовал в оборонительных боях около населенного пункта Кременная (на краснолиманском направлении), которые прошли 14 января. Тогда противник начал активное наступление. Российские разведчики узнали, куда украинские войска планируют нанести основной удар и выяснили маршруты их передвижения резервных подразделений противника.

В результате перегруппировки, парашютно-десантный взвод, находящийся под командованием Сафина, в числе других удерживал оборону на планируемом участке основного удара.Старшина оперативно организовал оборону, наблюдение и первым заметил резервные подразделения противника, которые выдвинулись в направлении позиций российских военных.

После этого Алмаз Сафин скомандовал открыть огонь, сорвав тем самым планы врага по внезапному нападению. Начался бой, в ходе которого Сафин уничтожил пять военнослужащих ВСУ. Однако во время минометных обстрелов старшина получил осколочное ранение. Но даже тогда он не покинул позиций и продолжил руководить обороной. Когда пришло подкрепление из состава третьего десантно-штурмового батальона полка, враг был отброшен. В бою противник потерял 50 военнослужащих, один танк и две броне машины. Пережить полученное ранение Сафин не смог: он скончался после боя, но выполнил поставленные задачу до конца.