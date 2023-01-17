ПсковГУ расторгли контракт с отвечающим за строительство кампуса подрядчиком

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Контракт с подрядчиком, который занимался строительством кампуса ПсковГУ «Хатман Групп» растроргли. Об этом рассказала ректор университета Наталья Ильина в эфире программы «Оглавление» радиостанции «Серебряный дождь».

Ректор вуза напомнила, что в октябре 2022 года компания «Хатман Групп» стала выиграла подряд на строительство университетского кампуса. По словам Наталья Ильина, вуз отрицательно оценил практические действия подрядчика. Так как работа происходила с крупными бюджетными суммами, о случившемся ПсковГУ доложил администрации и всем надзорным органам.

«Мы пригласили их познакомиться с проектом, с объектом. Как можно выходить на объект, если ты его не знаешь, тем более на такой сложный? На нас они произвели очень плохое впечатление, абсолютно непрофессиональны. Они так и не зашли до Нового года, мы с ними расторгли договор в одностороннем порядке и сохранили аванс. Самое главное, мы сохранили деньги», – заключила гостья эфира.