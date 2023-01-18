Детскую музыкальную школу №4 в Пскове ждёт обновление

Глава Пскова Борис Елкин посетил ДМШ №4 в Пскове

Псковскую ДМШ № 4 посетил глава города Борис Елкин и рассказал о планах обновления учреждения. Об этом рассказал корреспондент ПАИ.

По его словам, сейчас зданию требуется капремонт. «В первую очередь необходимо отремонтировать кровлю, а уже потом заниматься фасадом. При этом помещения учебных классов в удовлетворительном состоянии, но я считаю, что их нужно расширить», — подчеркнул глава города.

Напомним, в 2022 году проходила закупку части музыкальных инструментов для учебного заведения. «И в этом году мы тоже выделим дополнительные средства для покупки оборудования, чтобы дети могли выступать на профессиональном уровне», — заверил Борис Елкин.