До полумиллиона рублей могут получить ТОСы Псковской области для реализации проектов

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Заявки на региональный конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями Псковской области, можно будет подать 1 февраля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства области.

Организотором конкурса является управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства региона. В конкурсе могут поучаствовать ТОСы, расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, городских и сельских поселений региона.

Для реализации проектов победителям конкурса будут предоставляться субсидии из бюджета области. Максимальный размер такого гранта будет составит 500 тысяч рублей.

Представители ТОС для участия в конкурсе должны принести в местную администрацию муниципального образования пакет документов. В него входит: заявление об участии в конкурсе, копия документа, подтверждающего полномочия представителя ТОС, паспорт и проектно-сметная документация проекта, а также другие документы, относящиеся к проекту.

Подробнее с формами указанных документов и информацией о конкурсе можно ознакомиться на странице управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.

Прием документов будет осуществляться с 1 до 28 февраля 2023 года. Заявки на участие в конкурсе от местных администраций принимаются организатором конкурса до 3 марта. Победителей конкурсная комиссия определит не позднее 21 апреля 2023 года. По вопросам участия в конкурсе можно обратиться по телефону: 8 (8112) 29-98-01.

Отметим, что в рамках бюджетного послания губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что на поддержку проектов ТОС в этом году заложено 50 миллионов рублей, что на 10 миллионов рублей больше, чем в 2022 году.