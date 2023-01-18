В Псково-Печерском монастыре ведётся замена подземных коммуникаций методом горизонтального бурения

Фото: Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковская область)»

В Псково-Печерском монастыре продолжается замена подземных коммуникаций с использованием метода горизонтального бурения. Об этом сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковская область)».

Специалисты отметили, что это одна из самых современных технологий, признанная во всем мире. При работе нет необходимости выкапывать траншеи, что позволяет сохранять нетронутыми значительные участки поверхности земли.

Работы ведутся с применением профессионального бурового инструмента со специальным локатором. На экране локатора специалист-оператор видит все движения бура под землей.

Преимущества такого метода:

— сохраняется целостность культурного слоя;

—не подвергаются угрозе фундамены архитектурных сооружений, являющиеся памятниками истории и культуры;

—после проведения работ не требуется восстанавление ландшафта, дорожного покрытия;

— экономятся средства на масштабные земляные работы.

— исключается риск повреждения объектов, находящихся под землей.

— появляется возможность проложить коммуникации там, где сделать это открытым способом невозможно.